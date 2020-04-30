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Озвучены планы по возобновлению сезона в НХЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Александр Осипов

Возобновление регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, ранее прерванного из-за пандемии коронавируса, возможно 1 июля, первые матчи будут проходить без зрителей.

Планы по дате и формату опубликовал «Чемпионат». Предложение уже одобрили владельцы клубов, теперь его должен рассмотреть профсоюз НХЛ.

15 мая — игроки получают разрешение тренироваться на катках небольшими группами. 1 июня — начало трехнедельного тренировочного сбора.

21 июня — команды отправляются в один из четырех городов, где будут проходить матчи. Возможно проведение тренировочных встреч. 1 июля — возобновление регулярного чемпионата, где каждая команда в итоге проведёт 76 матчей. Встречи будут проходить без зрителей.

21 июля — старт плей-офф, который будет проходить в традиционном формате. К финалам конференции арены должны будут заполняться болельщиками наполовину. Кубок Стэнли получит нового обладателя к концу сентября.

Тренировочные лагеря к сезону-2020/2021 будут открыты в середине ноября. Начало регулярного чемпионата — в середине декабря.

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Иркут 69

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раз по методике подсчета в России 70% среднего класса, которому помогать не будут, значит остаются нищие,...

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Самый незащищенный слой населения это олигархи, вот им нужна срочная помощь.

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papuas978

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