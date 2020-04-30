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Красноярец предстанет перед судом за запуск кошки в мусоропровод

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Красноярец предстанет перед судом за запуск кошки соседки в мусоропровод, сообщает ГУ МВД по региону.

В феврале в одном из общежитий Железнодорожного района Красноярска мужчина выбросил в мусоропровод с седьмого этажа кошку. Животное нашли в мусорной камере и передали его хозяйке. Женщина отвезла своего питомца в ветеринарную клинику, где кошке сделали операцию. Согласно заключению специалиста, в результате падения кошка получила увечья.

Неоднократно судимый 34-летний пьяный красноярец из хулиганских побуждений выбросил животное, принадлежащее его соседке. Мужчина пояснил, что кошка вызывала у него неприязнь.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ (жесткое обращение с животными). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до трех лет. Материалы дела с обвинительным заключением направлены в Железнодорожный районный суд Красноярска. Самое суровое наказание по статье — лишение свободы на срок до трех лет.

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Иркут 69

То есть, средства ФНБ не для населения... Видимо, припасают для себя.

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раз по методике подсчета в России 70% среднего класса, которому помогать не будут, значит остаются нищие,...

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Самый незащищенный слой населения это олигархи, вот им нужна срочная помощь.

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Общие фразы ни о чём. Все равно как сказануть, что вода и воздух принадлежит всему народу. Конкретики...

papuas978

Но бензин у нас все равно будет дорожать