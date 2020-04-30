Красноярец предстанет перед судом за запуск кошки в мусоропровод

Красноярец предстанет перед судом за запуск кошки соседки в мусоропровод, сообщает ГУ МВД по региону.

В феврале в одном из общежитий Железнодорожного района Красноярска мужчина выбросил в мусоропровод с седьмого этажа кошку. Животное нашли в мусорной камере и передали его хозяйке. Женщина отвезла своего питомца в ветеринарную клинику, где кошке сделали операцию. Согласно заключению специалиста, в результате падения кошка получила увечья.

Неоднократно судимый 34-летний пьяный красноярец из хулиганских побуждений выбросил животное, принадлежащее его соседке. Мужчина пояснил, что кошка вызывала у него неприязнь.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ (жесткое обращение с животными). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до трех лет. Материалы дела с обвинительным заключением направлены в Железнодорожный районный суд Красноярска. Самое суровое наказание по статье — лишение свободы на срок до трех лет.