Украина пообещала сорвать ввод в строй «Северного потока-2»

«Газпрому» после ввода в строй газопровода «Северный поток-2» не будет смысла причин продолжать транзит газа через Украину, заявил гендиректор оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

«Очевидно, что если "Газпром" достроит "Северный поток-2", то мощности украинской ГТС станут избыточными для него», — сказал в интервью РБК Макогон.

По его словам, после запуска первой нитки «Турецкого потока» украинская система уже потеряла 15 миллиардов кубометров годового транзита, а после ввода в строй второй нитки потеряет еще столько же. Завершение же строительства «Северного потока-2» приведет к потери оставшихся 50 миллиардов кубометров.

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«Мы приложим максимум усилий, чтобы не допустить завершения "Северного потока-2", так как этот проект имеет явный политический характер и идет вразрез с европейскими принципами солидарности», — отметил Макогон.

Россия и Украина в конце декабря подписали пакет соглашений по продолжению поставок через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет.

Проект «Северный поток-2» предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод планировали достроить до конца прошлого года, но в декабре Дональд Трамп ввел санкции против него.