Очаги коронавируса разрослись в Бурятии

Число больных коронавирусом в Бурятии увеличилось за сутки на 26 человек и достигло 297 случаев заражения. Основной прирост дали два очага заражения, сообщила пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

По данным Минздрава Бурятии на утро четверга, в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 201 больной, из них 16 детей, в том числе, трое с пневмонией. В отделении реанимации находятся три тяжелобольных взрослых пациента с COVID-19, один больной на ИВЛ.

За прошедшие сутки выписано шесть человек с COVID-19 с выздоровлением. Всего выздоровели от COVID-19 — 88 человек. Количество выявленных зараженных за сутки —26.

Основной прирост дали два очага заражения — в больнице №4 и на стройке в военном городке, пишет «ИнформПолис» со ссылкой на представителя пресс-служба Росптребнадзора.

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В начале апреля в республиканскую инфекционную больницу из стационара больницы №4 была эвакуирована пациентка с коронавирусом. Горбольницу перевели на карантин.

К окончанию срока карантина у некоторых сотрудников появились симптомы ОРВИ, они их проигнорировали и скрыли. В середине апреля контрольное тестирование на коронавирусную инфекцию подтвердило у 10 сотрудников больницы диагноз COVID-19. Весь стационар с персоналом из 93 человек снова закрыли на карантин. Главврача уволили.