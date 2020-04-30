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Премьерный «Спутник» в онлайн-кинотеатре стал лидером просмотров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Спутник»

Фильм «Спутник» возглавил рейтинг самых просматриваемых фильмов в видео-сервисе Wink, обогнав прошлого лидера — фильм «Лед-2», сообщила пресс-служба Ростелекома.

Фантастический триллер «Спутник»с Федором Бондарчуком, Петром Федоровым и Оксаной Акиньшиной в главных ролях стартовал в онлайн-кинотеатрах 23 апреля. Премьера оказалась востребована у зрителей.

«Этот фильм стремительно взлетел на первое место в своей категории», — говорится в сообщении пресс-службы Ростелекома, куда входит сервис Wink.

В топ-5 российского кино, просматриваемого чаще всего, попали «Спутник», «Лед-2», «Громкая связь», «Союз спасения» и «Последний богатырь».

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