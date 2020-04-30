Захарова обвинила США в подталкивании мира к ядерной войне

Любая атака с применением американской баллистической ракеты подводных лодок, вне зависимости от типа боеголовки, будет воспринята в России как нападение с применением ядерного оружия и получит адекватный ответ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Желающие порассуждать о гибкости американского ядерного потенциала […] должны понимать, что, согласно российской военной доктрине, подобные действия будут считаться основанием для ответного применения ядерного оружия со стороны России», — приводит РИА Новости слова Захаровой.

Таким образом она прокомментировала опубликованный на сайте Госдепартамента США материал о создании в США ядерных боезарядов малой мощности W76-2 и оснащению ими части баллистических ракет подводных лодок Trident 2.

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«Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая», — пересказала суть текста Захарова.

По ее словам, что Москва считает такие шаги опасными и дестабилизирующими. По мнению МИД России, таким образом Вашингтон целенаправленно стирает грани между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием. А это, в свою очередь, неизбежно ведет к понижению ядерного порога и росту угрозы ядерного конфликта.

«Подобная точка зрения высказывается в том числе авторитетными представителями американского академического сообщества, собственно говоря, даже и конгресса США», — подчеркнула дипломат.