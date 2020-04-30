СК установит роль чиновников в поджоге леса в Приангарье

Информацию о том, что в поджогах леса в Усть-Кутском районе Иркутской области участвовал чиновник местной администрации необходимо проверить, узнать его роль в происходящем и принять соответствующие решения. Такое поручение дал глава СК России Александр Бастрыкин, сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении отмечается, что вблизи лесополосы на территории урочища Лупилова Усть-Кутского района загорелась сухая трава. Пожар потушили, но на месте был замечен человек, являвшийся должностным лицом администрации Усть-Кутского муниципального образования. По предварительным данным, это был вице-мэр района Михаил Барс.

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В среду в соцсетях появилось видео, где человек, похожий на мэра Усть-Кута Александра Душина задерживает группу людей на своих сельхозугодиях. У задержанных с собой были несколько канистр с бензином. Областная прокуратура и региональный следственный комитет проводят проверку.

Глава Рослесхоза Сергей Аноприенко также обратился к исполняющему обязанности губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву с просьбой взять расследование ситуации с возможными поджогами лесов в регионе под личный контроль и наказать виновных по всей строгости, кем бы они ни являлись, пишет ТАСС со ссылкой на Аноприенко.