НАВЕРХ

Белая медведица из Красноярска погибла после встречи с женихом

Источник:
Sibnet.ru
139 0
Фото: © Андрей Горбань

Белая медведица Аврора из красноярского зоопарка погибла после нападения ее жениха — медведя Балу в Ижевске, куда ее отправили для продолжения потомства, сообщил на своей странице в Facebook глава красноярского парка флоры и фауны «Роев Ручей» Андрей Горбань.

«Нашей Авроры больше нет. Буквально позавчера мы радовались, что наши белые гиганты обрели друг друга, полюбили, надеялись на потомство. Ведь для маленьких медвежат уже строят просторные вольеры в Роевом Ручье. Но внезапный конфликт перечеркнул наши надежды. Прости нас, мы хотели тебе только счастья. А осталась одна пустота», — написал Горбань.

По его словам, это была неожиданная вспышка агрессии, видео осматривают специалисты и пытаются понять причины.

«Самец может убить самку для еды, но только не в период течки. У них было всё абсолютно нормально, иначе бы их не соединили», — отметил Горбань.

Еще по теме
Новосибирцев предупредили о шквалистом ветре
Фото скопления метана подо льдом Байкала сделали из космоса
Гигантский рододендрон расцвел в «Шушенском бору». ФОТО
России предрекли самое жаркое лето за всю историю
смотреть все
Красноярск #Гео #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль встревожился риском второй волны эпидемии
•
Россия продлит запрет на въезд иностранцев
•
Белоруссия предпочла саудовскую нефть
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Подробности
•
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Видения «святого черта»: что Распутин говорил o коронавирусе?
•
Рынок недвижимости замер: как изменятся цены на жилье?
Как это работает
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Коронавирус и мошенники: новые способы кражи денег
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Как выбрать правильные солнечные очки
НОВОСТИ СИБИРИ
Белая медведица из Красноярска погибла после встречи с женихом
Сибирь 30.04.2020 08:54
Иномарку смяло после столкновения со столбом в Новосибирске. ФОТО
Сибирь 30.04.2020 08:46
Жителей Горного Алтая оставят на самоизоляции до 15 мая
Сибирь 29.04.2020 18:21
Чиновников проверят на причастность к поджогам леса
Сибирь 29.04.2020 16:47
Самое популярное
Онлайн-викторина: для фанатов игр и военной техники
50538
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
30459
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
23712
Масочный режим введут в Новосибирской области
9016
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль встревожился риском второй волны эпидемии
•
Россия продлит запрет на въезд иностранцев
•
Белоруссия предпочла саудовскую нефть
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Подробности
•
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Видения «святого черта»: что Распутин говорил o коронавирусе?
•
Рынок недвижимости замер: как изменятся цены на жилье?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Победа онлайн: игры, истории и поздравления
Мультимедиа
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Песков анонсировал новое обращение Путина
46
Россиянам оставят дорогой бензин
38
Путин перенес дату окончания Второй мировой войны
34
Платную регистрацию смартфонов введут для россиян
31
Эксперты предсказали шестикратный рост безработицы в России
30