Белая медведица из Красноярска погибла после встречи с женихом

Белая медведица Аврора из красноярского зоопарка погибла после нападения ее жениха — медведя Балу в Ижевске, куда ее отправили для продолжения потомства, сообщил на своей странице в Facebook глава красноярского парка флоры и фауны «Роев Ручей» Андрей Горбань.

«Нашей Авроры больше нет. Буквально позавчера мы радовались, что наши белые гиганты обрели друг друга, полюбили, надеялись на потомство. Ведь для маленьких медвежат уже строят просторные вольеры в Роевом Ручье. Но внезапный конфликт перечеркнул наши надежды. Прости нас, мы хотели тебе только счастья. А осталась одна пустота», — написал Горбань.

По его словам, это была неожиданная вспышка агрессии, видео осматривают специалисты и пытаются понять причины.

«Самец может убить самку для еды, но только не в период течки. У них было всё абсолютно нормально, иначе бы их не соединили», — отметил Горбань.