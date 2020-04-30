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PUBG стал доступен для игры без установки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ?? ?

Игра PlayerUnknown's Battlegrounds стала доступна для пользователей облачного сервиса Google Stadia. Шутер можно запустить без установки на любом доступном устройстве — PC, планшете или смартфоне, сообщили разработчики во время трансляции Stadia Connect.

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PUBG будет бесплатным для владельцев подписки Stadia Pro, пользователям бесплатного плана придется приобрести игру, стоимость стандартной версии составляет 30 долларов. Игра в Stadia будет поддерживать кроссплатформенные матчи с пользователями консолей

При этом разработчики подчеркнули, что совместные игры с обладателями PlayStation 4 и Xbox One будут возможны только в том случае, если игрок в Stadia использует геймпад. В случае использования мыши и клавиатуры межплатформенный режим будет отключен.

Google Stadia позволяет играть в современные игры даже обладателям маломощных компьютеров — запуск производится на удаленном сервере. При этом пользователи смогут мгновенно запускать игру, просто нажав на соответствующую ссылку в сервисе.

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