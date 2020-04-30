PUBG стал доступен для игры без установки

Игра PlayerUnknown's Battlegrounds стала доступна для пользователей облачного сервиса Google Stadia. Шутер можно запустить без установки на любом доступном устройстве — PC, планшете или смартфоне, сообщили разработчики во время трансляции Stadia Connect.
PUBG будет бесплатным для владельцев подписки Stadia Pro, пользователям бесплатного плана придется приобрести игру, стоимость стандартной версии составляет 30 долларов. Игра в Stadia будет поддерживать кроссплатформенные матчи с пользователями консолей
При этом разработчики подчеркнули, что совместные игры с обладателями PlayStation 4 и Xbox One будут возможны только в том случае, если игрок в Stadia использует геймпад. В случае использования мыши и клавиатуры межплатформенный режим будет отключен.
Google Stadia позволяет играть в современные игры даже обладателям маломощных компьютеров — запуск производится на удаленном сервере. При этом пользователи смогут мгновенно запускать игру, просто нажав на соответствующую ссылку в сервисе.