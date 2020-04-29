Названы самые угоняемые автомобили в России

Cadillac Escalade, Toyota Camry и Land Rover Freelander стали лидерами рейтинга наиболее часто угоняемых автомобилей в России в 2019 году, свидетельствуют данные компании «АльфаСтрахование».

Список составлен на основе частоты обращений клиентов фирмы, чьи машины были застрахованы по КАСКО. Для Escalade этот показатель составил 1,39%, для Camry — 0,64%, а для Freelander — 0,58%.

Также отмечается, что в пятерку «лидеров» вошли Lexus LX и Mitsubishi ASX. Кроме того, популярностью у угонщиков пользуются Toyota Land Cruiser и Land Cruiser Prado, Ford Focus, BMW-5 и KIA Ceed.

Согласно статистике, чаще всего ночные угоны происходят у жилых домов, а дневные — на парковках у торговых центров. Угонщики взламывают двери и замки зажигания, а также разбивают окна автомобилей, чтобы проникнуть внутрь.