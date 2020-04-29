НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Названы самые угоняемые автомобили в России

Источник:
Sibnet.ru
210 1
Фото: © Sibnet.ru

Cadillac Escalade, Toyota Camry и Land Rover Freelander стали лидерами рейтинга наиболее часто угоняемых автомобилей в России в 2019 году, свидетельствуют данные компании «АльфаСтрахование».

Список составлен на основе частоты обращений клиентов фирмы, чьи машины были застрахованы по КАСКО. Для Escalade этот показатель составил 1,39%, для Camry — 0,64%, а для Freelander — 0,58%.

Также отмечается, что в пятерку «лидеров» вошли Lexus LX и Mitsubishi ASX. Кроме того, популярностью у угонщиков пользуются Toyota Land Cruiser и Land Cruiser Prado, Ford Focus, BMW-5 и KIA Ceed.

Согласно статистике, чаще всего ночные угоны происходят у жилых домов, а дневные — на парковках у торговых центров. Угонщики взламывают двери и замки зажигания, а также разбивают окна автомобилей, чтобы проникнуть внутрь.

Еще по теме
УАЗ «Патриот» получит новую защиту с шумоизоляцией
«АвтоВАЗ» остановит производство
Путин предложил продавать машины дистанционно
БелАЗ нечаянно раздавил КамАЗ. ФОТО
смотреть все
Авто #Автопром
  • Фастар - реклама
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин оценил мировой нефтяной кризис
•
Россия продлит запрет на въезд иностранцев
•
Белоруссия предпочла саудовскую нефть
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Подробности
•
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Видения «святого черта»: что Распутин говорил o коронавирусе?
•
Рынок недвижимости замер: как изменятся цены на жилье?
Как это работает
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Коронавирус и мошенники: новые способы кражи денег
•
Как выбрать правильные солнечные очки
•
Победа онлайн: игры, истории и поздравления
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Жителей Горного Алтая оставят на самоизоляции до 15 мая
Сибирь 29.04.2020 18:21
Чиновников проверят на причастность к поджогам леса
Сибирь 29.04.2020 16:47
Вьетнамскую утку Бориславу посадили на карантин в Толмачево
Сибирь 29.04.2020 15:53
Губернатор разрешил новосибирцам уехать на дачу
Сибирь 29.04.2020 15:28
Самое популярное
Онлайн-викторина: для фанатов игр и военной техники
46143
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
25952
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
19024
Масочный режим введут в Новосибирской области
8975
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин оценил мировой нефтяной кризис
•
Россия продлит запрет на въезд иностранцев
•
Белоруссия предпочла саудовскую нефть
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Как это работает
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Коронавирус и мошенники: новые способы кражи денег
•
Как выбрать правильные солнечные очки
•
Победа онлайн: игры, истории и поздравления
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Победа онлайн: игры, истории и поздравления
•
Как провести онлайн-совещание: программы для видеочатов
•
Антикризисный интернет: Ростелеком расширил возможности
Мультимедиа
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Не за горами платная регистрация телевизоров, ноутбуков, микроволновок и кофеварок... ☺️До чего же жадное...

Иркут 69

То есть, средства ФНБ не для населения... Видимо, припасают для себя.

Ibicaaa

раз по методике подсчета в России 70% среднего класса, которому помогать не будут, значит остаются нищие,...

zotamok

И в итоге, возьмём 1 миллион смартфонов в год, хотя их конечно больше купят. При регистрации 100 рублей...

Иркут 69

Ваш сарказм понял. 😀 Ну конечно, токмо за ради нашего здоровья, нас стремятся обложить со всех сторон...