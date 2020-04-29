Белоруссия предпочла саудовскую нефть

Белоруссия начала закупать нефть у Саудовской Аравии, объем первой партии составит 80 тысяч тонн, загруженный танкер прибудет в порт Клайпеды 11 мая.

Заказчиком нефти выступает компания «Белнефтехим», говорится в сообщении корпорации. Продавцом является государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, которая ранее предложила беспрецедентные скидки для европейских потребителей.

Минск традиционно закупал всю нефть для своих нефтеперерабатывающих заводов в России. Однако после ценового конфликта, который развернулся в конце прошлого года, Белоруссия стала искать альтернативных поставщиков.

Так, Белоруссия уже успела купить партию азербайджанской нефти с поставкой через Украину, а также приобрела норвежскую нефть. Эксперты полагают, что президент Александр Лукашенко таким способом пытается выбить у России максимальные скидки на сырье.

Ранее Польша полностью отказалась от российской нефти и перешла на поставки саудовского сырья. Ближневосточное королевство намерено лишить Россию европейского рынка в рамках развязанной «ценовой войны».