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Обнаружено существо с самым экстремальным строением тела

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © John Weinstein, Field Museum

Международная команда ученых изучила уникальную землеройку, обитающую в Африке. Оказалось, что строение позвоночника этих существ является самым экстремальным среди всех животных.

Животное было открыто еще в 1910 году и уже тогда привлекло внимание специалистов — крошечные существа спокойно выдерживали вес вставшего на их спину человека без негативных последствий, пишет National Geographic.

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Однако уникальные особенности землеройки долгие годы оставались загадкой. Наконец, ученым удалось получить сложные рентгеновские снимки африканских землероек. Сканирование показало, что эти маленькие существа обладают невероятным позвоночником.

Позвонки этих животных, которых стали называть белозубками Тора, имеют тысячи крошечных и похожих на пальцы выступов. Они позволяют им сцепляться друг с другом. Это обеспечивает удивительную гибкость и невероятную прочность.

Исследователи пока не знают, зачем эти животные приобрели такое уникальное строение тела, однако подозревают, что это помогает им добывать пищу. Изучение землероек затрудняется тем, что они обитают только на территории Конго, где длительное время идет гражданская война.

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