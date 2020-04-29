Россия продлит запрет на въезд иностранцев

Правительство России продлит запрет на въезд иностранцев в страну, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Срок действия объявленного ранее запрета истекал 30 апреля.

Мишустин уточнил, что запрет продлевается до улучшения в России эпидемиологической ситуации. Однако для некоторых категорий граждан ограничения будут сняты, в их число вошли специалисты, которые ведут наладку и техническое обслуживание импортного оборудования.

Премьер подчеркнул, что пока нельзя назвать точную дату снятия в России всех ограничений, введенных из-за угрозы коронавируса. С марта въезд иностранцам и лицам без гражданства в Россию закрыт.

При этом исключение действует для водителей грузового транспорта, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад, транзитных пассажиров, сотрудников дипломатических миссий, а также лиц, следующих на похороны.