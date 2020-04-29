Озвучены шансы заразиться коронавирусом через бумажные деньги

Шансы заболеть коронавирусной инфекцией через контакт с наличными деньгами не превышают риска, который возникает при прикосновениях к другим предметам, заявил директор печатающей банкноты компании «Гознак» Аркадий Трачук.

«В целом картина выглядит следующим образом: банкноты в этом смысле являются не большим и не меньшим носителем такого рода инфекций, чем любые другие предметы, которые находятся в публичном обращении», — цитирует главу компании РИА Новости.

Трачук напомнил, что «Гознак» с 2010 года добавляет в бумагу для банкнот номиналом от 500 рублей специальные биоциды, которые используются для обработки медицинских изделий. Исследование показало, что банкноты сохраняют защитные свойства минимум пять лет.

«Можно сказать, что банкноты в обращении не являются столь уж оптимальной средой для распространения инфекций, причем разных», — отметил директор, подчеркнув при этом, что самым главными для минимизации риска являются правила гигиены.