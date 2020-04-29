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«Терминатор» попал в рейтинг самых убыточных фильмов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Список самых убыточных фильмов возглавила картина «Люди Икс: Темный Феникс», с Софи Тернер в главной роли.

Рейтинг убыточных кинолент составило издание Deadline. На первом месте фильм из вселенной «Людей Икс» — «Темный Феникс. Он принес создателям убыток в 133 миллиона долларов.

На втором месте боевик «Терминатор: Темные судьбы», потерявший 122,6 миллиона долларов. На третьем киноадаптация мюзикла «Кошки» (затраты превзошли доходы на 113,6 миллиона долларов). Также в пятерке боевик с Уиллом Смитом «Гемини» (111,1 миллиона), и анимационный фильм «Потерянное звено» (101,3 миллиона).

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