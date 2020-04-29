Жителей Горного Алтая оставят на самоизоляции до 15 мая

Жители Республики Алтай останутся на самоизоляции до 15 мая включительно. Об этом сообщил глава региона Олег Хорохордин.

«Для дальнейшей профилактики принято решение сохранить действие режима повышенной готовности до особого распоряжения и продлить режим самоизоляции до 15 мая включительно», — сообщил руководитель региона.

По его словам, ситуация с коронавирусной инфекцией в республике остается непростой. Подтверждено 32 случая, а большинство зараженных переносят заболевание бессимптомно, или в легкой форме. На особом контроле находится очаг в Турочакском районе, где заболели вахтовики на строящемся объекте.

По данным на среду, 29 апреля, на коронавирусную инфекция в Республике Алтай обследовано около 8 тысяч человек. В процентном соотношении (на общее число жителей) это один из самых высоких показателей по стране. Тестирование проводят среди контактных лиц, жителей с симптомами ОРВИ и сотрудников медучреждений.