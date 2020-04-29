НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Жителей Горного Алтая оставят на самоизоляции до 15 мая

Источник:
Sibnet.ru
241 0
Фото: © Sibnet.ru

Жители Республики Алтай останутся на самоизоляции до 15 мая включительно. Об этом сообщил глава региона Олег Хорохордин.

«Для дальнейшей профилактики принято решение сохранить действие режима повышенной готовности до особого распоряжения и продлить режим самоизоляции до 15 мая включительно», — сообщил руководитель региона.

По его словам, ситуация с коронавирусной инфекцией в республике остается непростой. Подтверждено 32 случая, а большинство зараженных переносят заболевание бессимптомно, или в легкой форме. На особом контроле находится очаг в Турочакском районе, где заболели вахтовики на строящемся объекте.

По данным на среду, 29 апреля, на коронавирусную инфекция в Республике Алтай обследовано около 8 тысяч человек. В процентном соотношении (на общее число жителей) это один из самых высоких показателей по стране. Тестирование проводят среди контактных лиц, жителей с симптомами ОРВИ и сотрудников медучреждений.

Тема: Распространение коронавируса
Россия продлит запрет на въезд иностранцев
Озвучены шансы заразиться коронавирусом через бумажные деньги
Минздрав назвал условия отказа от лечения COVID-19
Экзамены в техникумах из-за COVID-19 пройдут дистанционно
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия продлит запрет на въезд иностранцев
•
Озвучены шансы заразиться коронавирусом через бумажные деньги
•
Россия установила антирекорд смертности от COVID-19
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Подробности
•
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Видения «святого черта»: что Распутин говорил o коронавирусе?
•
Рынок недвижимости замер: как изменятся цены на жилье?
Как это работает
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Коронавирус и мошенники: новые способы кражи денег
•
Как выбрать правильные солнечные очки
•
Победа онлайн: игры, истории и поздравления
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Жителей Горного Алтая оставят на самоизоляции до 15 мая
Сибирь 29.04.2020 18:21
Чиновников проверят на причастность к поджогам леса
Сибирь 29.04.2020 16:47
Вьетнамскую утку Бориславу посадили на карантин в Толмачево
Сибирь 29.04.2020 15:53
Губернатор разрешил новосибирцам уехать на дачу
Сибирь 29.04.2020 15:28
Самое популярное
Онлайн-викторина: для фанатов игр и военной техники
43520
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
22887
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
16032
Масочный режим введут в Новосибирской области
8949
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия продлит запрет на въезд иностранцев
•
Озвучены шансы заразиться коронавирусом через бумажные деньги
•
Россия установила антирекорд смертности от COVID-19
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Как это работает
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Коронавирус и мошенники: новые способы кражи денег
•
Как выбрать правильные солнечные очки
•
Победа онлайн: игры, истории и поздравления
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Победа онлайн: игры, истории и поздравления
•
Как провести онлайн-совещание: программы для видеочатов
•
Антикризисный интернет: Ростелеком расширил возможности
Мультимедиа
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Россиян оставят без «вертолетных денег»
54
Путин подписал закон об упрощенном получении гражданства
51
Песков анонсировал новое обращение Путина
46
Россиянам оставят дорогой бензин
38
Путин перенес дату окончания Второй мировой войны
34