Листовой чай Lipton и Brooke Bond исчезнет в России

Компания Unilever прекратила продажи листового чая под брендами Lipton и Brooke Bond в России. Теперь чай этих марок останется в продаже исключительно в пакетиках.

Так, листовой чай Lipton Yellow Label и Brooke Bond уже недоступен в интернет-магазинах, пишет «Интерфакс». Пресс-служба Unilever отметила, что на рынке произошло «значительное падение категории листового чая».

Так, в 2019 году по сравнению с 2018 годом продажи листового чая упали на 6% в объемах и на 2% — в деньгах. Потребители все больше начинают выбирать пирамидки, продажи которых выросли на 8%. Также возросла популярность чая в пакетиках, который доминирует на рынке.

«Для нас, как для компании, которая всегда стремится удовлетворять нужды потребителей, стратегически важно фокусироваться на растущих форматах и выводить из портфеля наших брендов падающие», — говорится в сообщении производителя.

Англо-голландский концерн Unilever работает на российском рынке с 1992 года. Компания выпускает продукцию под марками Knorr, Hellmann's, Lipton, Dove, Vaseline, Omo, Cif, Signal и Domestos.