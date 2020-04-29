Минздрав назвал условия отказа от лечения COVID-19

Людям с бессимптомным протеканием коронавирусной инфекции терапия не требуется, следует из пояснений Минздрава РФ, опубликованных в среду на официальном сайте оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«Если коронавирус протекает бессимптомно, то терапия не требуется. При этом нужно обязательно самоизолироваться и соблюдать карантинные меры», — говорится в сообщении ведомства.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 миллионов человек, порядка 210 тысяч умерли. В России на 29 апреля зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972.

Согласно статистике, процент летальности от COVID-19 в России примерно в десять раз ниже среднестатистического по планете. В большинстве стран летальность от коронавируса составляет примерно 10%, тогда как в России — около 1%.