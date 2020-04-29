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Чиновников в Приангарье проверят на причастность к поджогам леса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Следователи проверяют инцидент с поджогами лесополосы в Усть-Кутском районе на территории принадлежащей мэру Усть-Куда Александру Душину. Возле места возгорания был замечен вице-мэр района, его проверяют на причастность к поджогам, сообщило региональное СУ СК России.

В социальных сетях в среду появилось видео, где человек, похожий на мэра Усть-Кута Александра Душина задерживает группу людей. Среди задержанных — вице-мэр Михаил Барс. 

«Пришла лодка на сельхозугодья ко мне, и пытались поджечь мне лес. Были пойманы с поличным», — комментирует автор видео, указывая на стоящие рядом три канистры с бензином.

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Участок, по предварительной информации, принадлежит мэру Александру Душину. В администрации района сообщили, что чиновники действительно выезжали на место, но в рамках своих должностных полномочий, чтобы обследовать новые очаги природных пожаров.

При этом в администрации беспокоятся за своих сотрудников, так как она долго время не выходят на связь, сообщила руководитель аппарата районной администрации Марина Косыгина. 

«Мы не знаем, в каком они состоянии, живы ли они и здоровы. Сейчас туда выехали сотрудники полиции и прокуратуры. Ждем, когда они заберут их оттуда. Предполагаем, что Душин, глава города Усть-Кута», — цитирует ТАСС Косыгину.

По данному факту СУ СК РФ по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 30 и части 1 статьи 286 УК РФ (покушение на превышение должностных полномочий).

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