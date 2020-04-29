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Экзамены в техникумах из-за COVID-19 пройдут дистанционно

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Защиты выпускных квалификационных работ и государственных экзаменов в российских колледжах и техникумах могут пройти в этом году в дистанционном формате, свидетельствует приказ Министерства просвещения, опубликованный на портале проектов правовых актов.

«Государственный экзамен проводится исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — говорится в тексте проекта. Также планируется провести дистанционно и защиты выпускных квалификационных работ.

Если практическую часть выпускной работы невозможно провести в онлайн, ее защита оценивается по решению учебного заведения на основе результатов промежуточной аттестации по профессиональным модулям образовательной программы.

Кроме этого, удаленная аттестация возможна при наличии статуса победителя и призера ряда олимпиад и чемпионатов профессионального мастерства 2018-2019 и 2019-2020 учебных годов у учащегося.

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