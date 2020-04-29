Выбран лучший футболист XXI века

Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси занял первую строчку в рейтинге лучших футболистов XXI века по версии BeSoccer совместно с ProFootballD, хотя Криштиану Роналду набрал такое же количество баллов.

Рейтинг составлялся на основе системы ELO, которая учитывает полезность футболиста в игре с учетом забитых голов и отданных результативных передач, а также уровень соперника. Статистика велась с 2001 года.

К настоящему моменту Месси набрал 100 баллов из 100 возможных. На втором месте в списке лучших футболистов столетия оказался нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, который также набрал 100 баллов. Однако аргентинец обогнал его по дополнительным показателям.

Замкнул тройку лидеров бывший игрок «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри (98 баллов).

В топ-10 вошли Луис Суарес, Златан Ибрагимович, Гарри Кейн, Мохаммед Салах, Неймар, Роберт Левандовски, Радамель Фалькао.