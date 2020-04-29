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Россиянам посоветовали отказ от алкоголя и шашлыков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Россиянам порекомендовали полностью отказаться от алкоголя на майские праздники, так как он снижает способность организма бороться с инфекциями. Рекомендации распространила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Не употребляйте алкоголь, он снижает способность организма противостоять инфекционными заболеваниями, включая COVID-19», — говорится в рекомендациях для россиян по профилактике коронавируса на майские праздники.

Также россиянам следует отказаться от прогулок и пикников на природе, а также от посещения родственников и друзей. Праздники можно проводить с теми, с кем человек уже контактировал, то есть находился в одной квартире на самоизоляции.

«Максимально ограничить контакты: воздержаться от посещения родственников, друзей, не принимать их в собственном доме; отказаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе», — рекомендует ведомство.

Тема: Распространение коронавируса
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