Вьетнамскую утку Бориславу посадили на карантин в Толмачево

Вьетнамская утка Борислава, вернувшаяся из Вьетнама вместе со своими хозяевами, оказалась на двухнедельном карантине в аэропорту Толмачево. У пернатого нет нужных документов и ее временно изолировали, сообщили специалисты Россельхознадзора.

Владельцы утки — семейная пара из Новосибирска — некоторое время жили во Вьетнаме. Уточку они купили там же и даже завели для нее свою страницу в Instagram. В связи с пандемией коронавируса, россиянам пришлось возвращаться на родину. Оформить требуемые в России документы они не успели.

«Полгода назад супруги из Новосибирска, живущие во Вьетнаме, купили на рынке утку Борю и птичка стала членом их семьи. Бориславе купили подушку-кольцо, чтобы птичке было уютнее, как под крылом матери. По вечерам уточку выгуливали на пляже», — рассказали в соцсетях новосибирцы.

Когда из Вьетнама отправляли последний рейс, супруги не смогли расстаться с Бориславой и забрали ее с собой. Перед отлетом поставили пернатому прививки и чипировали. Но по прилету в Россию оказалось, что у хозяев птицы отсутствует разрешение ветеринарного надзора. Утке придется выдержать двухнедельный карантин.

«Документы, предъявленные владельцами утки, были неустановленной формы и не соответствовали тем, что должны быть оформлены при ввозе в Россию. В настоящее время в связи с неблагополучием Вьетнама по гриппу птиц действует временное ограничение на ввоз живой птицы на территорию Российской Федерации», — цитирует «Царьград» сообщение ведомства.

Похожая история случилась в Иркутске, когда собаку породы «шпиц», прилетевшую с хозяином спецрейсом из Таиланда, отправили в обсерватор. Пассажира предупредили, что животное в течение 14 дней должно находиться в помещении без права выгула.