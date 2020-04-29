НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Вьетнамскую утку Бориславу посадили на карантин в Толмачево

Источник:
Sibnet.ru
143 0

Вьетнамская утка Борислава, вернувшаяся из Вьетнама вместе со своими хозяевами, оказалась на двухнедельном карантине в аэропорту Толмачево. У пернатого нет нужных документов и ее временно изолировали, сообщили специалисты Россельхознадзора.

Владельцы утки — семейная пара из Новосибирска — некоторое время жили во Вьетнаме. Уточку они купили там же и даже завели для нее свою страницу в Instagram. В связи с пандемией коронавируса, россиянам пришлось возвращаться на родину. Оформить требуемые в России документы они не успели.

«Полгода назад супруги из Новосибирска, живущие во Вьетнаме, купили на рынке утку Борю и птичка стала членом их семьи. Бориславе купили подушку-кольцо, чтобы птичке было уютнее, как под крылом матери. По вечерам уточку выгуливали на пляже», — рассказали в соцсетях новосибирцы.

Когда из Вьетнама отправляли последний рейс, супруги не смогли расстаться с Бориславой и забрали ее с собой. Перед отлетом поставили пернатому прививки и чипировали. Но по прилету в Россию оказалось, что у хозяев птицы отсутствует разрешение ветеринарного надзора. Утке придется выдержать двухнедельный карантин.

«Документы, предъявленные владельцами утки, были неустановленной формы и не соответствовали тем, что должны быть оформлены при ввозе в Россию. В настоящее время в связи с неблагополучием Вьетнама по гриппу птиц действует временное ограничение на ввоз живой птицы на территорию Российской Федерации», — цитирует «Царьград» сообщение ведомства.

Похожая история случилась в Иркутске, когда собаку породы «шпиц», прилетевшую с хозяином спецрейсом из Таиланда, отправили в обсерватор. Пассажира предупредили, что животное в течение 14 дней должно находиться в помещении без права выгула.

Еще по теме
Краснокнижных птиц убили в Забайкалье
Сибирский аистенок Пионер задержался в Китае
Найдены останки гигантской акулы — ровесницы динозавров
США подтвердили заражение кошек COVID-19
смотреть все
Жизнь #Звери
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия установила антирекорд смертности от COVID-19
•
Россиянам посоветовали отказ от алкоголя и шашлыков
•
«Почта России» изменила срок хранения отправлений
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Подробности
•
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Видения «святого черта»: что Распутин говорил o коронавирусе?
•
Рынок недвижимости замер: как изменятся цены на жилье?
Как это работает
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Коронавирус и мошенники: новые способы кражи денег
•
Как выбрать правильные солнечные очки
•
Победа онлайн: игры, истории и поздравления
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Чиновников проверят на причастность к поджогам леса
Сибирь 29.04.2020 16:47
Вьетнамскую утку Бориславу посадили на карантин в Толмачево
Сибирь 29.04.2020 15:53
Губернатор разрешил новосибирцам уехать на дачу
Сибирь 29.04.2020 15:28
Военные потушили полосу огня в тувинском поселке
Сибирь 29.04.2020 15:09
Самое популярное
Онлайн-викторина: для фанатов игр и военной техники
42183
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
21455
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
14593
Масочный режим введут в Новосибирской области
8935
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия установила антирекорд смертности от COVID-19
•
Россиянам посоветовали отказ от алкоголя и шашлыков
•
«Почта России» изменила срок хранения отправлений
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Как это работает
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Коронавирус и мошенники: новые способы кражи денег
•
Как выбрать правильные солнечные очки
•
Победа онлайн: игры, истории и поздравления
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Победа онлайн: игры, истории и поздравления
•
Как провести онлайн-совещание: программы для видеочатов
•
Антикризисный интернет: Ростелеком расширил возможности
Мультимедиа
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Не за горами платная регистрация телевизоров, ноутбуков, микроволновок и кофеварок... ☺️До чего же жадное...

Иркут 69

То есть, средства ФНБ не для населения... Видимо, припасают для себя.

zotamok

И в итоге, возьмём 1 миллион смартфонов в год, хотя их конечно больше купят. При регистрации 100 рублей...

Иркут 69

А ещё говорят, что у нас нет цензуры...

Иркут 69

Ваш сарказм понял. 😀 Ну конечно, токмо за ради нашего здоровья, нас стремятся обложить со всех сторон...