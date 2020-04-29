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«Почта России» изменила срок хранения отправлений

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Срок хранения отправлений в связи с режимом самоизоляции в отделениях «Почты России» временно продлен до 60 дней, сообщается на сайте национального оператора.

«60 дней вместо 30 будут храниться посылки и письменная корреспонденция, за исключением судебных и административных отправлений, которые по-прежнему необходимо получить в течение семи дней», — говорится в сообщении.

Изменение позволит клиентам забрать свои письма и посылки, даже если соблюдают режим самоизоляции. При этом компания просит клиентов оставаться дома и не посещать почтовые отделения без крайней необходимости в период действия ограничительных мер.

Доставку посылок и мелких пакетов на дом можно заказывать на сайте компании и в мобильном приложении. Сервис онлайн оформления и оплаты посылок позволяет сократить время пребывания в почтовом отделении. Оплаченные на сайте посылки можно сдать без очереди.

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