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Губернатор разрешил новосибирцам уехать на дачу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Поездки на дачу — разобщение населения в условиях самоизоляции, поэтому на майские праздники это не запрещено, сказал журналистам на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«На дачи можно ехать. Это дополнительное разобщение населения и об этом говорил президент. На дачу нужно ехать. Но опять же, по возможности не пользуйтесь общественным транспортом. Дополнительная просьба не жить на даче в режиме приехал-уехал», — сказал Травников.

Но по его словам,  надо аккуратнее обращаться в с огнем, так как в регионе сложная пожароопасная обстановка.

По данным оперативного штаба на 29 апреля, в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 29 человек. 63 пациента выписаны по выздоровлению, четверо скончались.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник заявила, что в Новосибирской области бурное празднование с нарушением всех требований неделю назад привело к тому, что темп прироста вырос вдвое и в два раза выше с общероссийским.

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