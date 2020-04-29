Россия установила антирекорд смертности от COVID-19

За последние сутки в России умерло 108 человек с коронавирусной инфекцией, это самый высокий показатель за все время пандемии. Общее число погибших достигло 972, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

За сутки зарегистрирован 5841 новый случай заболевания COVID-19. Общее количество заразившихся достигло 99 399 человек. Под медицинским наблюдением остаются около 200 тысяч человек.

Больше всего заболевших в Москве — за сутки их число выросло на 2220 человек, далее в рейтинге идет Подмосковье (686), Петербург (290), Нижегородская область (131), Северная Осетия (121) и Брянская область (115).

Фото: © стопкоронавирус.рф

Ранее президент России Владимир Путин продлил нерабочий период до 11 мая. Он также поручил к 5 мая подготовить рекомендации по поэтапной отмене действующих ограничений с 12 мая с учетом ситуации с коронавирусом.