Участник ОПГ «Ключевские» в Забайкалье избежал пожизненного срока

Одному из участников ОПГ «Ключевские» вынесли приговор, назначив наказание в виде 17,5 лет лишения свободы. Мужчина избежал пожизненного срока, благодаря сотрудничеству со следствием, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Мужчине вменяется совершение семи 7 убийств. Но еще в ходе следствия он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В обмен на дачу показаний о преступлениях других участников и руководителей банды ему гарантировали, что его дело рассмотрят в особом порядке.

Также ему гарантировали более мягкое, наказание, отказ от применения приговора в виде пожизненного лишение свободы. В результате содействия шесть оставшихся в живых участников банды привлечены к уголовной ответственности за бандитизм, убийства и похищения, совершенные более 15 лет назад.

В марте Забайкальский краевой суд в отношении них вынес приговор с назначением наказаний в виде лишения свободы на срок от 23 до 25 лет в исправительной колонии строгого режима.

Забайкальский краевой суд в среду признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 209 (участие в устойчивой вооруженной группе – банде и в совершаемых ею нападениях) и частью 2 статьи 105 (убийство, сопряженное с похищением человека и бандитизмом, совершенное с особой жестокостью организованной группой).

Учитывая, что подсудимый в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства, Забайкальский краевой суд назначил ему наказание в виде 17 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.