НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Участник ОПГ «Ключевские» в Забайкалье избежал пожизненного срока

Источник:
Sibnet.ru
293 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Одному из участников ОПГ «Ключевские» вынесли приговор, назначив наказание в виде 17,5 лет лишения свободы. Мужчина избежал пожизненного срока, благодаря сотрудничеству со следствием, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Мужчине вменяется совершение семи 7 убийств. Но еще в ходе следствия он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В обмен на дачу показаний о преступлениях других участников и руководителей банды ему гарантировали, что его дело рассмотрят в особом порядке.

Также ему гарантировали более мягкое, наказание, отказ от применения приговора в виде пожизненного лишение свободы. В результате содействия шесть оставшихся в живых участников банды привлечены к уголовной ответственности за бандитизм, убийства и похищения, совершенные более 15 лет назад. 

В марте Забайкальский краевой суд в отношении них вынес приговор с назначением наказаний в виде лишения свободы на срок от 23 до 25 лет в исправительной колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГромкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?

Забайкальский краевой суд в среду признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 209 (участие в устойчивой вооруженной группе – банде и в совершаемых ею нападениях) и частью 2 статьи 105 (убийство, сопряженное с похищением человека и бандитизмом, совершенное с особой жестокостью организованной группой).

Учитывая, что подсудимый в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства, Забайкальский краевой суд назначил ему наказание в виде 17 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Еще по теме
Пропавших зимой подростков убитыми нашли на Алтае
СК заплатит деньги за данные о матери найденного мертвого младенца
Шестеро новосибирцев умерли из-за отравления неизвестной жидкостью
Вице-спикера парламента Бурятии задержали по делу о гибели девушки
смотреть все
ЧП #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия установила антирекорд смертности от COVID-19
•
Россиянам посоветовали отказ от алкоголя и шашлыков
•
«Почта России» изменила срок хранения отправлений
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Подробности
•
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Видения «святого черта»: что Распутин говорил o коронавирусе?
•
Рынок недвижимости замер: как изменятся цены на жилье?
Как это работает
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Коронавирус и мошенники: новые способы кражи денег
•
Как выбрать правильные солнечные очки
•
Победа онлайн: игры, истории и поздравления
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Чиновников проверят на причастность к поджогам леса
Сибирь 29.04.2020 16:47
Вьетнамскую утку Бориславу посадили на карантин в Толмачево
Сибирь 29.04.2020 15:53
Губернатор разрешил новосибирцам уехать на дачу
Сибирь 29.04.2020 15:28
Военные потушили полосу огня в тувинском поселке
Сибирь 29.04.2020 15:09
Самое популярное
Онлайн-викторина: для фанатов игр и военной техники
42161
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
21428
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
14559
Масочный режим введут в Новосибирской области
8934
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия установила антирекорд смертности от COVID-19
•
Россиянам посоветовали отказ от алкоголя и шашлыков
•
«Почта России» изменила срок хранения отправлений
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Подробности
•
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Видения «святого черта»: что Распутин говорил o коронавирусе?
•
Рынок недвижимости замер: как изменятся цены на жилье?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Победа онлайн: игры, истории и поздравления
•
Как провести онлайн-совещание: программы для видеочатов
•
Антикризисный интернет: Ростелеком расширил возможности
Мультимедиа
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Россиян оставят без «вертолетных денег»
54
Путин подписал закон об упрощенном получении гражданства
51
Песков анонсировал новое обращение Путина
46
Россиянам оставят дорогой бензин
38
Путин перенес дату окончания Второй мировой войны
34