Омск начнет принимать инфицированных коронавирусом из Якутии

Омская область готовится принять пациентов с коронавирусной инфекцией из Якутии, сообщает в среду региональный оперштаб.

«Это люди, граждане нашей страны, которые оказались в нетипичной ситуации, и в наших силах им помочь. Наша система здравоохранения располагает необходимым ресурсом», – сказала министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова.

Все пациенты будут размещены изолированно, при необходимости омские врачи окажут всю необходимую помощь.

По данным на 29 апреля, с начала эпидемиологического сезона в Омской области COVID-19 заболели 82 человека. Среди сибирских регионов — это один из самых низких показателей. Меньше инфицированных в Томской области и Республике Алтай. Самое большое число заболевших в Красноярском крае — 574.