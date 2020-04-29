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Глава Минздрава предостерег россиян от поездок в гости

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко настоятельно не рекомендовал россиянами на предстоящих майских праздниках ездить в гости к родным и друзьям

«Хочу предостеречь граждан от поездок на майские праздники к родным и близким, потому что за последний месяц мы, к сожалению, фиксируем внутрисемейные формы заражения. Поэтому крайне важно для сохранения жизни особенно дорогих и горячо любимых нами членов семьи старшего возраста все-таки обезопасить и уберечь их от дополнительных рисков», — приводит ТАСС слова Мурашко.

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Президент России Владимир Путин во вторник напомнил, что россиян ожидает череда больших майских праздников, а между ними — рабочие дни 6, 7 и 8 мая.

Путин объявил эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы. Таким образом, с учетом всех майских праздников период нерабочих дней будет продлен до 11 мая включительно.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 миллионов человек, более 210 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на вторник, 28 апреля, зарегистрировано 93 558 случаев заражения, выздоровели 8 456 человек, умерли 867.

Тема: Распространение коронавируса
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Иркут 69

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То есть, средства ФНБ не для населения... Видимо, припасают для себя.

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