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Интернет-трафик вырос на 30% в Новосибирске во время самоизоляции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Интернет-трафик вырос на 30% на сетях Ростелекома в Новосибирской области во время самоизоляции, рассказал в среду журналистам директор новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов.

«Трафик вырос на 25-30%. Была проблема с возможностью выхода на иностранные ресурсы, например, Youtube. Было снижение скоростных характеристик в начале апреля, но справились с задачей и расширили полосу на 400 Гигабит. Оперативно удалось с иностранными партнерами решить проблемы», — отметил Куприянов.

В России продлен режим самоизоляции, продолжат действовать акции, которые компания «Ростелеком» объявила в марте. Для абонентов Wink открыт бесплатный доступ к большой коллекции отечественных фильмов и сериалов, мультфильмов и образовательных программ для детей. Кроме того, на платформе Wink можно бесплатно смотреть лучшие телеканалы о театрах, музеях и концертах, в числе которых — Mezzo, Museum и iConcerts.

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