Режим самоизоляции в Новосибирске продлили до 15 мая

Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до 15 мая. Соответствующее постановление подписал руководитель региона Андрей Травников в понедельник.

Согласно производственному календарю, 1, 2, 3 и 4 мая — выходные дни. В среду президент России Владимир Путин выступил с обращением к жителям страны, и объявил, что в связи с эпидемией коронавируса три дня между праздниками — 6, 7 и 8 мая также будут считаться нерабочими.

За ними последуют праздничный день 9 мая, и выходные дни 10 и 11 мая. С 12 мая президент поручил регионам начать поэтапный выход из режима самоизоляции и разрешать деятельность предприятий, которые сейчас закрыты.

Новосибирская область, исходя из постановления Травникова, может начать поэтапный выход только с 18 мая. Так как режим самоизоляции продлится до пятницы, 15 мая, после чего последуют два выходных дня.