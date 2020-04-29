Дан прогноз о падении продаж легковых авто на 30%

Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом и снижения цен на нефть могут упасть на 30%, говорится в исследовании консалтинговой компании PwC.

При «стрессовом» сценарии в России продадут до 1,14 миллиона машин. В этом случае восстановление и стабилизация цен на нефть ожидается к третьему кварталу 2020 года, а снятие большей части ограничений на передвижение и деятельность предприятий — в конце весны — начале лета. При этом в стране будут активно развиваться онлайн-продажи автомобилей, приводит ТАСС исследование PwC.

Если не учитывать отрицательное влияние коронавируса и падения на нефтяном рынке, то спрос на автомобили покажет снижение лишь на 3,5%. Общее количество проданных машин в этом случае составит 1,57 миллиона. Но аналитики компании считают реализацию такого варианта сценария маловероятной.

Прогноз PwC более оптимистичный. Консалтинговая компания Boston Consulting Group озвучивала, что продажи новых легковых автомобилей и LCV (легких коммерческих авто) в России в 2020 году при пессимистичном сценарии могут упасть до 50%, при оптимистичном — на 20%.