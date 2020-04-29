Коронавирус захватил новые территории на Алтае

Новых заболевших коронавирусом выявили в Республике Алтай и Алтайском крае, в том числе на территориях, где ранее вируса не было, сообщили оперштабы субъектов.

Так, в Республике Алтай – два новых заболевших. Коронавирус подтвердился у жительницы Горно-Алтайска, контактировавшей с выявленным ранее заболевшим, и у медработника республиканской больницы. Она живет в Майминском районе, где ранее случаи COVID-19 не подтверждали. Всего число заболевших в регионе достигло 32 человек, из них у двоих болезнь средней степени тяжести, остальные – в легкой форме.

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 24 новых случая заболевания. За сутки семь новых больных выявили в Барнауле, троих – в Бийске, 10 – в Змеиногорском районе, где действует серьезный очаг из-за вспышки на руднике. По одному заболевшему – в Новичихинском, Немецком районах и в Камне-на-Оби. Первый человек заболел в Кулундинском районе.

Общее количество заболевших в регионе на сегодняшний день составляет 348 человек, включая 26 детей. Из них выздоровели и выписаны 44 человека, один умер.