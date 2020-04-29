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Правила отбора фильма на «Оскар» изменились

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © kalhh

Фильмы, показанные онлайн, а не в кинотеатрах, тоже смогут принимать участие киноконкурсе в 2021 году, сообщила пресс-служба организаторов премии «Оскар».

«До дальнейшего уведомления и только для 93-й церемонии, фильмы, которые ранее планировалось показать в кинотеатрах, но стали доступны на коммерческих стриминговых ресурсах или VOD-сервисе (видео по запросу), могут претендовать на участие в номинации "Лучшая картина", основные и специальные категории для 93-й премии "Оскар"», — цитируют РИА Новости пресс-службу организаторов премии. 

Изменения в правилах конкурса произошли из-за распространения коронавируса. Во всем мире введены ограничения на массовые мероприятия, куда входит и работа кинотеатров. Исключение в правилах будет действительно до тех пор, пока кинотеатры вновь не откроются.

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