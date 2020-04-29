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Более 29 тысяч тестов на коронавирус выполнили в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Специалисты выполнили 29,6 тысячи тестов на коронавирус в Новосибирской области, за последние сутки выявлено 29 новых случаев заражения, соообщает оперативный штаб региона.

По данным оперативного штаба на 29 апреля, в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 29 человек. Это вдвое меньше, чем выявили сутки назад.

Всего в регионе зарегистрировано 436 случаев заражения COVID-19, из них 23 ребенка. 63 пациента выписаны по выздоровлению, четверо скончались. Всего в регионе проведено 29, 6 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник заявила, что в Новосибирской области бурное празднование с нарушением всех требований неделю назад привело к тому, что темп прироста вырос вдвое и в два раза выше с общероссийским.

Тема: Распространение коронавируса
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