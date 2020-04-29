Военный в Забайкалье заразил гостей коронавирусом

Военный, приехавший из Пензы в село Бильчиртуй в Забайкалье, позвал в гости друзей и коллег и заразил коронавирусом более 30 человек, сообщил глава администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев.

«Самый большой очаг — в селе Бильчиртуй. Там заражены 32 человека. Эта ситуация возникла из-за военнослужащего, который приехал из Пензы, не соблюдал самоизоляцию, а вышел на работу и при этом собрал у себя дома друзей и коллег. После этого все дружненько пошли в больницу и его семья, и коллеги, и полностью подъезд дома», — цитирует «Чита.ру» Батомункуева.

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По данным оперативного штаба на утро среды, в Забайкалье подтверждено 114 случаев новой коронавирусной инфекции, пять человек в тяжелом состоянии. За сутки зарегистрировано пять новых случаев заражения коронавиурсом. Среди зараженных 18 – дети. Выписано 25 человек.

Ситуация остается управляемой, уточнили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Однако в связи с тем, что инкубационный период нового вируса достигает 14 дней, ситуация может измениться. Особенно - при нарушении жителями режима самоизоляции.