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Штраф за оскорбление предложили увеличить в два раза

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Максимальная сумма штрафа за публичное оскорбление может вырасти для граждан в два раза — до 10 тысяч рублей, к ним будут оскорбления, высказанные в интернете, говорится в законопроекте, разработанном депутатом-единороссом Александром Хинштейном.

Сейчас штраф за обычное оскорбление для граждан составляет 1-3 тысячи рублей, для юридических лиц — 50-100 тысяч рублей. За публичное — 3-5 тысячи и 100-500 тысяч рублей соответственно. Согласно инициативе, штрафы в новой редакции части 2 статьи 5.61 КоАП (оскорбление) значительно возрастут.

«Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет") влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на должностных лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на юридических лиц — от 200 тысяч до 700 тысяч рублей», — цитирует ТАСС документ.

Хинштейн пояснил, что сейчас оскорбление в интернете подпадает под общее определение оскорбления. Поэтому парламентарий предложил приравнять его к публичному.

Тем же законопроектом предлагается ужесточить наказание за обычное оскорбление до 3-5 тыс. рублей для граждан и до 100-200 тысяч рублей для юрлиц.

Кроме того, документом вносятся изменения в само определение оскорбления. Сейчас под ним понимается «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме». Предлагается дополнить эту формулировку словами «или иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность».

Отвечая на вопрос, не повлечет ли принятие законопроекта излишне широкого толкования оскорбления в сети, Хинштейн подчеркнул, что в каждом случае будет проводится лингвистическая экспертиза. «У нас четкая формулировка "оскорбляющей общественную нравственность". Это не новая формулировка, которую мы вводим впервые. В правовом обороте она уже присутствует», — отметил он.

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