Краснокнижных птиц убили в Забайкалье

Гусей-гуменников, занесенных в Красную книгу Забайкальского края, убили браконьеры. Нарушители задержаны, у них изъяли оружие и добычу, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Оперативная группа Даурского заповедника совместно со Службой охотнадзора в пятницу в охотничьих угодьях задержала браконьеров, охотившихся на гусей-гуменников, занесенных в Красную книгу края. Браконьеры действовали в Приаргунском районе.

Нарушители, прикрываясь сухой растительностью, застрявшей на проволочном ограждении инженерно-технических сооружений, смогли близко подобраться к стае и подстрелить краснокнижных птиц.

При задержании у каждого из нарушителей, один из которых оказался жителем села Дурой, а второй – Краснокаменска, были обнаружены и изъяты по одному гусю, оружие и патроны. Также на месте охоты были собраны гильзы.

В этот же день оперативники задержали еще троих граждан. У двоих при осмотре были обнаружены трофеи в количестве пяти гусей гуменников, охотничье оружие и боеприпасы. Ружье одного из браконьеров не зарегистрировано в органах внутренних дел.

Третий в момент задержания оружия при себе не имел. Браконьерами оказались жители сел Дурой и Староцурухайтуй. Охота проводилась в сухую и ветреную погоду.

Специалисты проведут экспертизу и установят подвид гусей-гуменников, ставших жертвами браконьеров. В зависимости от подвида будет установлен размер ущерба, нанесенный природе.

Кроме того, в регионе в связи с пандемией коронавируса действует режим повышенной готовности. Это значит, что любители незаконной охоты, могут быть привлечены к уголовной ответственности за браконьерство, к административной – за нарушение режима самоизоляции.