НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Краснокнижных птиц убили в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
67 0
Фото: © пресс-служба правительства Забайкальского края

Гусей-гуменников, занесенных в Красную книгу Забайкальского края, убили браконьеры. Нарушители задержаны, у них изъяли оружие и добычу, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Оперативная группа Даурского заповедника совместно со Службой охотнадзора в пятницу в охотничьих угодьях задержала браконьеров, охотившихся на гусей-гуменников, занесенных в Красную книгу края. Браконьеры действовали в Приаргунском районе.

Нарушители, прикрываясь сухой растительностью, застрявшей на проволочном ограждении инженерно-технических сооружений, смогли близко подобраться к стае и подстрелить краснокнижных птиц.

При задержании у каждого из нарушителей, один из которых оказался жителем села Дурой, а второй – Краснокаменска, были обнаружены и изъяты по одному гусю, оружие и патроны. Также на месте охоты были собраны гильзы.

В этот же день оперативники задержали еще троих граждан. У двоих при осмотре были обнаружены трофеи в количестве пяти гусей гуменников, охотничье оружие и боеприпасы. Ружье одного из браконьеров не зарегистрировано в органах внутренних дел. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОтработать карму, или Как готовят «заповедный спецназ»

Третий в момент задержания оружия при себе не имел. Браконьерами оказались жители сел Дурой и Староцурухайтуй. Охота проводилась в сухую и ветреную погоду.

Специалисты проведут экспертизу и установят подвид гусей-гуменников, ставших жертвами браконьеров. В зависимости от подвида будет установлен размер ущерба, нанесенный природе.

Кроме того, в регионе в связи с пандемией коронавируса действует режим повышенной готовности. Это значит, что любители незаконной охоты, могут быть привлечены к уголовной ответственности за браконьерство, к административной – за нарушение режима самоизоляции.

Еще по теме
Сибирский аистенок Пионер задержался в Китае
Найдены останки гигантской акулы — ровесницы динозавров
США подтвердили заражение кошек COVID-19
Больным с коронавирусом запретили целовать кошек и собак
смотреть все
Жизнь #Звери #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Ученые сдвинули на август прогноз по концу эпидемии в России
•
Путин продлил вынужденные выходные до 11 мая
•
Роскосмос оценил опасность взявшего курс за Землю астероида
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Подробности
•
Рынок недвижимости замер: как изменятся цены на жилье?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
•
Видения «святого черта»: что Распутин говорил o коронавирусе?
Как это работает
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Коронаобманы и мошенничества: новые способы кражи денег
•
Как выбрать правильные солнечные очки
•
Победа онлайн: игры, истории и поздравления
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Краснокнижных птиц убили в Забайкалье
Сибирь 29.04.2020 10:38
Красноярские ученые нашли новую разгадку Тунгусского метеорита
Сибирь 29.04.2020 10:04
Девяностолетняя пациентка с COVID-19 умерла в Бурятии
Сибирь 29.04.2020 09:53
СК проверит выделение дополнительных выплат медикам в Хакасии
Сибирь 29.04.2020 09:27
Самое популярное
Онлайн-викторина: для фанатов игр и военной техники
40153
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
19361
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
12094
Масочный режим введут в Новосибирской области
8904
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Ученые сдвинули на август прогноз по концу эпидемии в России
•
Путин продлил вынужденные выходные до 11 мая
•
Роскосмос оценил опасность взявшего курс за Землю астероида
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Подробности
•
Рынок недвижимости замер: как изменятся цены на жилье?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
•
Видения «святого черта»: что Распутин говорил o коронавирусе?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Победа онлайн: игры, истории и поздравления
•
Как провести онлайн-совещание: программы для видеочатов
•
Антикризисный интернет: Ростелеком расширил возможности
Мультимедиа
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Не за горами платная регистрация телевизоров, ноутбуков, микроволновок и кофеварок... ☺️До чего же жадное...

Иркут 69

А ещё говорят, что у нас нет цензуры...

zotamok

И в итоге, возьмём 1 миллион смартфонов в год, хотя их конечно больше купят. При регистрации 100 рублей...

Иркут 69

Ваш сарказм понял. 😀 Ну конечно, токмо за ради нашего здоровья, нас стремятся обложить со всех сторон...

Иркут 69

То есть, средства ФНБ не для населения... Видимо, припасают для себя.