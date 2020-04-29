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Правительство отвергло законопроект о запрете коллекторов

Источник:
ТАСС
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Фото: RG72 / CC BY-SA 4.0

Правительственная комиссия отклонила законопроект «О запрете привлечения иных лиц для взаимодействия с должником», по сути, запрещающий деятельность в России коллекторских агентств.

Законопроект разработали депутаты Сергей Вострецов и Юрий Волков. Они предложили запретить деятельность юрлиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности. Было также предложено запретить привлечение кредитором «иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности», то есть коллекторов.

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Правительственная комиссия, рассмотрев законопроект, отметила, что злостными нарушителями требований законодательства являются агентства, не включенные в госреестр юрлиц. «Ведение запрета на деятельность таких организаций не приведет к их ликвидации, а выведет их деятельность за пределы правового регулирования, в связи с чем криминальные последствия предлагаемого решения будут весьма значительны», — приводит ТАСС заключение комиссии.

Кроме того, в проекте отзыва указано, что предлагаемое депутатами признание утратившим силу принятого в 2016 году федерального закона, целью которого было упорядочение отношений между кредитором и заемщиком, «не будет способствовать усилению гарантий защиты прав граждан, а приведет к тому, что широкий круг вопросов в указанной сфере правоотношений останется неурегулированным на законодательном уровне».

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