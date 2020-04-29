Ведущего «Модного приговора» временно заменят

Телеведущие Валдис Пельш и Дмитрий Дибров временно будут вести «Модный приговор», заменив Александра Васильева, который находится на больничном, сообщил гендиректор компании «Красный квадрат», выпускающей передачу, Илья Кривицкий.

«Пока Александр Васильев восстанавливается после перенесенной пневмонии, в ток-шоу "Модный приговор" ведущими заседания модного суда временно станут Дмитрий Дибров и Валдис Пельш. Предварительно каждый из них снимется в пяти выпусках», — цитирует Кривицкого ТАСС.

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Александр Васильев попал в больницу 12 апреля, после недельного самолечения. У историка моды диагностировали двустороннюю пневмонию, тест на коронавирус был отрицательный. 21 апреля Васильева выписали, но еще некоторое время он будет находиться дома на реабилитации.

Программа «Модный приговор» выходит на Первом канале с понедельника по четверг в 9.50. Герои передачи работают со стилистами и преображаются — в финале каждого выпуска показывают участника до и после преображения и выносят модный приговор.