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Красноярские ученые нашли новую разгадку Тунгусского метеорита

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © 1908 год. Предоставлено ИЯФ СО РАН

Значительные разрушения в районе Подкаменной Тунгуски могло быть связано не с падением космического объекта на Землю, а с ударными волнами, возникшими при сквозном прохождении железного астероида сквозь атмосферу Земли, сообщает Красноярский научный центр.

В июне 1908 года над Сибирью в районе Подкаменной Тунгуски произошло событие, о причинах которого ученые до сих пор спорят. Десятилетия поисков не приносили новых результатов. Тайна Тунгусского явления оставалась неразгаданной, несмотря на десятки предложенных гипотез.

«Модель показывает, что Тунгусское тело не могло состоять из камня или льда, поскольку низкая прочность этих внутренне неоднородных материалов, в отличие от железа, приводит к быстрому разрушению таких тел в атмосфере в условиях колоссального аэродинамического давления», — рассказал ведущий научный сотрудник Института физики им Л.В. Киренского ФИЦ КНЦ СО РАН, Сергей Карпов.

Основываясь на результатах моделирования, исследователи показали, что Тунгусский феномен был вызван железным астероидом с наиболее вероятным размером от 100 до 200 метров.

Этот астероид прошел сквозь атмосферу Земли при минимальной высоте полета 10—15 километров со скоростью около 20 километров в секунду. Он продолжил свое движение по околосолнечной орбите, потеряв около половины своей начальной массы, которая могла превышать три миллиона тонн и, сохранив при этом свою целостность.

Подобный объект мог создать ударную волну, способную вызвать падение деревьев на территории, значительно превышающей полторы тысячи квадратных километров, и не оставить на поверхности Земли никаких следов самого исходного тела. Основной вклад вносила сферическая составляющая этой ударной волны, характерная для взрыва.

«Модельные расчеты позволят определить вероятность столкновения подобных объектов с Землей, их свойства, последствия падения, а также характерные особенности сквозного прохождения через атмосферу даже без столкновения с поверхностью Земли, поскольку ударные волны, порождаемые этим прохождением, обладают колоссальной разрушительной силой», — сказал Карпов.

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