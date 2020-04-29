Девяностолетняя пациентка с COVID-19 умерла в Бурятии

Четвертая смерть пациента с коронавирусной инфекцией зарегистрирована в Бурятии. Умерла 90-летняя женщина, сообщил региональный оперативный штаб.

По данным на утро среды, в Бурятии зарегистрировано 271 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19.Из них успешно завершили лечение и выписались из больницы 83 человека, умерло четыре пациента.

В среду зарегистрирован один летальный исход — женщина, 90 лет. Она находилась на лечении в инфекционной больнице с 5 апреля, на ИВЛ ее перевели 14 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Томичи заразились коронавирусом после похорон

Во вторник умерла 72-летняя пациентка от внезапной сердечно-сосудистой недостаточности. Вирусная пневмония от COVID-19 у нее находилась в стадии разрешения, в связи с чем в понедельник ее перевели из палаты интенсивной терапии.

Сейчас в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией 177 больных, из них 12 детей. В отделении реанимации находятся два тяжелобольных взрослых пациента с COVID-19. За прошедшие сутки выписано шесть человек с COVID-19 с выздоровлением.