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Девяностолетняя пациентка с COVID-19 умерла в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства КНР

Четвертая смерть пациента с коронавирусной инфекцией зарегистрирована в Бурятии. Умерла 90-летняя женщина, сообщил региональный оперативный штаб.

По данным на утро среды, в Бурятии зарегистрировано 271 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19.Из них успешно завершили лечение и выписались из больницы 83 человека, умерло четыре пациента.

В среду зарегистрирован один летальный исход — женщина, 90 лет. Она находилась на лечении в инфекционной больнице с 5 апреля, на ИВЛ ее перевели 14 апреля. 

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Во вторник умерла 72-летняя пациентка от внезапной сердечно-сосудистой недостаточности. Вирусная пневмония от COVID-19 у нее находилась в стадии разрешения, в связи с чем в понедельник ее перевели из палаты интенсивной терапии.

Сейчас в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией 177 больных, из них 12 детей. В отделении реанимации находятся два тяжелобольных взрослых пациента с COVID-19. За прошедшие сутки выписано шесть человек с COVID-19 с выздоровлением.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

Иркут 69

Не за горами платная регистрация телевизоров, ноутбуков, микроволновок и кофеварок... ☺️До чего же жадное...

Иркут 69

А ещё говорят, что у нас нет цензуры...

zotamok

И в итоге, возьмём 1 миллион смартфонов в год, хотя их конечно больше купят. При регистрации 100 рублей...

Иркут 69

Ваш сарказм понял. 😀 Ну конечно, токмо за ради нашего здоровья, нас стремятся обложить со всех сторон...

Иркут 69

То есть, средства ФНБ не для населения... Видимо, припасают для себя.