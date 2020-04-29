СК проверит выделение дополнительных выплат медикам в Хакасии

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству местным следователям проверить информацию о задержке выделения денег медикам, сообщается на сайте ведомства.

В эфире одного из телеканалов журналисты рассказали о том, что выделенные и отправленные из федерального бюджета дополнительные деньги для работающих в условиях пандемии COVID-19 сотрудников медицинских служб не дошли до некоторых получателей в Республике Хакасия. По словам корреспондентов, медики из Абакана не получили положенные выплаты.

Глава ведомства потребовал от подчиненных в Республике Хакасия оперативно разобраться в данной ситуации.

В Хакасии зарегистрировано 206 случаев заболевания, в том числе 24 среди детей. Из них семь летальных случаев, стал ли COVID-19 причиной смерти во всех случая установит экспертиза.