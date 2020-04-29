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СК проверит выделение дополнительных выплат медикам в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству местным следователям проверить информацию о задержке выделения денег медикам, сообщается на сайте ведомства.

В эфире одного из телеканалов журналисты рассказали о том, что выделенные и отправленные из федерального бюджета дополнительные деньги для работающих в условиях пандемии COVID-19 сотрудников медицинских служб не дошли до некоторых получателей в Республике Хакасия. По словам корреспондентов, медики из Абакана не получили положенные выплаты.

Глава ведомства потребовал от подчиненных в Республике Хакасия оперативно разобраться в данной ситуации.

В Хакасии зарегистрировано 206 случаев заболевания, в том числе 24 среди детей. Из них семь летальных случаев, стал ли COVID-19 причиной смерти во всех случая установит экспертиза.

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Топ комментариев

Иркут 69

Не за горами платная регистрация телевизоров, ноутбуков, микроволновок и кофеварок... ☺️До чего же жадное...

Иркут 69

А ещё говорят, что у нас нет цензуры...

zotamok

И в итоге, возьмём 1 миллион смартфонов в год, хотя их конечно больше купят. При регистрации 100 рублей...

Иркут 69

Ваш сарказм понял. 😀 Ну конечно, токмо за ради нашего здоровья, нас стремятся обложить со всех сторон...

Иркут 69

То есть, средства ФНБ не для населения... Видимо, припасают для себя.