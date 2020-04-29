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Ученые сдвинули на август прогноз по концу эпидемии в России

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ
Тема: Распространение коронавируса
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COVID19 #Новости COVID19 #Наука #Здоровье
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