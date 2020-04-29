Коронаобманы и мошенничества: новые способы кражи денег

Коронавирус повлиял на все и всех: мошенники тоже решили быть в тренде и придумали, как сыграть на страхах граждан. Сбербанк составил перечень новых видов мошенничества и дал советы, как не попасться на уловку и не потерять деньги.

Сайты с масками и компенсациями

Мошенники начали имитировать рассылку от Всемирной организации здравоохранения и предлагать приобрести дешевые медицинские маски. Их цель — завлечь пользователя на фальшивый сайт, похитить данные карты, а вслед за этим и деньги.

Рассылки от имени государственных организаций о компенсациях за ущерб от вируса — тоже 100% афера. Ни одно официальное учреждение не переведет какую-либо сумму через 10 минут после регистрации.

Если пришедшее письмо кажется подозрительным, а отправитель точно не знаком, надо просто удалить сообщение. И не в коем случае не стоит заполнять различные формы на сайтах, куда привела ссылка из письма.

Осмотр в поликлинике

Злоумышленники могут пригласить на осмотр в поликлинику — пройти обследование на коронавирус. Но сначала попросят зарегистрироваться на некоем сайте или установить программу на компьютер или телефон.

Предлагаемая программа — скорее всего, вирус, который сможет похитить данные, в том числе и финансовые. Поэтому ничего не следует скачивать и устанавливать.

Лекарства от коронавируса

Мошенники и раньше предлагали различные чудо-препараты от множества болезней, теперь к ним добавился коронавирус.

Часто злоумышленники давят на то, что количество лекарства ограниченно и его надо побыстрее купить.

Специфических лекарств от COVID-19, как и вакцины от нового вируса, пока не существует. Больных лечат по специальным медицинским протоколам — в зависимости от степени тяжести течения болезни.

Благотворительный сбор

Еще один способ мошенничества — сбор денег, которые якобы пойдут на помощь тем, кто заразился коронавирусом.

Если название организации, от имени которой поступило обращение, незнакомо, то точно не нужно ничего перечислять. Можно проверить ее в интернете, и если такая компания существует, позвонить по официальному телефону и уточнить информацию о сборе.