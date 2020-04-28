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Россия разработает план выхода из карантина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Роспотребнадзором к 5 мая подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений по коронавирусу, соответствующие заявление прозвучало на совещании с участием губернаторов и министров.

«Поручаю правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета в течение недели, то есть к 5 мая, подготовить рекомендации, а именно: критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что при этом у регионов должно сохраниться пространство для маневра с учетом эпидемиологической ситуации. По его словам, такие рекомендации российские субъекты должны получить заранее, чтобы у них была еще неделя на подготовку.

«Должно сохраняться пространство для маневра, для гибких самостоятельных решений, для того, чтобы принимать их адекватно обстановке на местах, сверяясь с мнением специалистов. В каких-то регионах жесткий режим необходимо будет пока сохранить или даже усилить, а в каких-то, конечно, с учетом всех рисков, двигаться в сторону его смягчения», — отметил Путин.

В рамках совещания Путин продлил нерабочие дни до 11 мая для всех регионов страны с сохранением зарплат. Ранее карантинный режим истекал 30 апреля.

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