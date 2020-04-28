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Глава Роспотребнадзора отругала Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирская область входит в число тех регионов, в которых ситуация с коронавирусом обострилась из-за нарушений людьми мер самоизоляции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова

«Несоблюдение режима самоизоляции влечет вспышки. В Новосибирской области бурное празднование с нарушением всех требований неделю назад привело к тому, что темп прироста вырос вдвое и в два раза выше с общероссийским», — сказала Попова на совещании с президентом Владимиром Путиным по вопросам противодействия распространению коронавируса, которое транслировала «Россия 24».

По данным на 28 апреля, в Новосибирске зарегистрировано 407 случаев заражения COVID-19. За сутки выявлено 60 пациентов, в последние дни прирост составлял 30-40 человек. 63 человека выздоровели. Скончались четыре пациента.

Министр здравоохранения региона Константин Хальзов объяснял рост числа инфицированных увеличением количества проведенных тестов. Например, в Черепановском районе после выявления первой пациентки и тестирования тех, кто с ней контактировал, коронавирус обнаружили еще у 11 человек.

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