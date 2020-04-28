Путин продлил вынужденные выходные до 11 мая

Президент России Владимир Путин в связи с крайне сложной эпидемической ситуацией в России продлил нерабочие дни до 11 мая для всех регионов страны с сохранением зарплат.

«Впереди у нас череда больших майских праздников, но между ними рабочие дни. 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной то ситуации многие бы не работали, брали бы отгулы или отпуска. А сейчас тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти 3 дня нерабочими, с сохранением заработной платы», — сказал он.

Таким образом, режим нерабочих дней официально продлен на 6, 7 и 8 мая, которые в календаре являются рабочими днями. Остальные дни в первой декаде мая — праздничные и являются официальными выходными. Действие режима должно было закончиться 30 апреля.



Фото: © Sibnet.ru

Путин объяснил необходимость пролонгации жестких мер борьбы с COVID-19 тем, что эпидемия в России еще не пошла на спад. По его словам, есть риск того, что ранний отказ от карантинных мер может привести к ухудшению ситуации.