Кремль отказался от спасения среднего класса

Российские власти не разрабатывают отдельного плана по спасению среднего класса в условиях пандемии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля прокомментировал прогноз ректора ВШЭ об обеднении среднего класса. «Есть меры поддержки всему населению. Всему населению. И выделять только средний класс, конечно, это совершенно неверный подход»,— сказал Песков.

Ранее ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов предупредил о риске обеднения среднего класса. По его оценке, для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность.

Ранее в марте Владимир Путин заявил, что в нашей стране к среднему классу можно отнести более 70% населения. Он сослался на методику расчета Всемирного банка, который относит к этой категории людей с доходом в полтора раза выше МРОТ.