Роскосмос оценил опасность взявшего курс за Землю астероида

Направляющийся к Земле астероид 1998 OR2 не представляет опасности для планеты, определили специалисты Роскосмоса.

«Разговоры о каких-либо последствиях его пролета вряд ли имеют под собой почву. Орбиты подобных объектов изучаются и моделируются на постоянной основе и надолго вперед, так что какие-либо неожиданности в этом плане исключены», — цитирует сообщение корпорации РИА Новости.

Астероид 1998 OR2 приблизится к Земле на минимальное расстояние 29 апреля в 12.56 по московскому времени. В этот момент дистанция между космическим объектом и планетой составит порядка 6 миллионов километров, что в 16 раз больше расстояния от Земли до Луны.

1998 OR2 входит в список потенциально опасных небесных тел, трасса полета космического объекта пересекает земную орбиту. По оценкам астрономов, максимальный диаметр астероида составляет около 4 километров.